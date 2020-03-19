Большой театр вернул Волочковой гонорары 16 лет спустя

Большой театр вернул балерине Анастасии Волочковой заблокированные много лет назад на банковских счетах деньги. Об удовлетворении своих финансовых претензий артистка сообщила в четверг, 19 марта, на своей странице в Instagram.

«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. Незаконное увольнение меня бывшим директором Иксановым и развернутую против меня травлю… В процессе той войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли были заблокированы и так и осели, не дойдя до меня», — напомнила балерина подробности истории.

По словам Волочковой, на счетах хранился ее гонорар в трех разных валютах, заработанный за пять лет выступлений. И даже когда в 2003 году она выиграла судебный процесс о незаконном увольнении, всё равно не сумела получить доступ к средствам.

Как написала артистка, только 16 лет спустя сотрудники банка отыскали сбережения и вернули ей. Волочкова выразила им «уважение и восхищение».

17 февраля стало известно, что Волочкова намерена судиться с Большим театром, который не выплачивает ей пенсию. Представители Большого театра заявили, что балерине для оформления пенсии необходимо обратиться не к ним, а в Пенсионный фонд.