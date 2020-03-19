Прямой эфир

Большой театр вернул Волочковой гонорары 16 лет спустя

0
Фото: instagram.com/volochkova_art
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большой театр вернул балерине Анастасии Волочковой заблокированные много лет назад на банковских счетах деньги. Об удовлетворении своих финансовых претензий артистка сообщила в четверг, 19 марта, на своей странице в Instagram.

«Директору Большого будет трудно отделаться от «балласта»
Хореограф и танцовщица Наталия Касаткина — о балеринах на пенсии, благодарности генерала КГБ и второй позиции Фурцевой

«Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. Незаконное увольнение меня бывшим директором Иксановым и развернутую против меня травлю… В процессе той войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли были заблокированы и так и осели, не дойдя до меня», — напомнила балерина подробности истории.

По словам Волочковой, на счетах хранился ее гонорар в трех разных валютах, заработанный за пять лет выступлений. И даже когда в 2003 году она выиграла судебный процесс о незаконном увольнении, всё равно не сумела получить доступ к средствам.

Как написала артистка, только 16 лет спустя сотрудники банка отыскали сбережения и вернули ей. Волочкова выразила им «уважение и восхищение».

17 февраля стало известно, что Волочкова намерена судиться с Большим театром, который не выплачивает ей пенсию. Представители Большого театра заявили, что балерине для оформления пенсии необходимо обратиться не к ним, а в Пенсионный фонд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волочкова отменила выступления в Европе из-за коронавируса
Волочкова рассказала о предстоящей в 2020 году свадьбе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020