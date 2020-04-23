Наступает долгожданный месяц Рамадан, месяц, в который был ниспослан Священный Коран как разъяснение прямого истинного пути. Мы ждали эти дни с душевным трепетом, настраиваясь на светлые мысли и избавляясь от суеты.

В Рамадан в течение 30 дней мусульмане от рассвета до захода солнца воздерживаются от еды и питья, но это лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в том, что это время мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова.

Пост месяца Рамадан — время совершения добрых дел. В нынешнем году это как никогда сложно. Испытание, ниспосланное миру, общие для всех людей сложности, которые принесли с собой разобщенность и непривычные условия жизни, даны нам для укрепления духа и не должны стать причиной уныния и недовольства, душевного дискомфорта. Мы сумеем преодолеть этот период — силу нам придают те идеалы добра и человеколюбия, которые заложены Всевышним Создателем в каждом из нас и на все времена. Верим и помним о том, чему учит Ислам: пост — это путь к богобоязненности, и постящийся более чем кто-либо, близок к Всевышнему Создателю.

Человечество столкнулось с колоссальным вызовом, который бросила миру пандемия. Смертельный вирус оставляет ожог в наших душах, неся потери, провоцируя новый цикл экономического кризиса. Мы молимся о душах десятков тысяч погибших, о здоровье миллионов зараженных. Многих охватывает смятение и страх за свое будущее и будущее детей после месяцев выживания, при риске обеднении и обнищания.

Призываю вас не становиться на путь непослушания временным запретам сегодняшнего дня. Не направляйте себя на погибель своими руками. Сохранив человеческое достоинство, нам необходимо сохранить и человеческую жизнь, беречь себя, близких, божий дар — саму природу и землю. Это единственный путь и к тому, чтобы сохранить праведной свою душу.

И так важна сегодня для нас сила Рамадана, воспитывающего мудрое восприятие испытаний, понимание ценности жизни и осознания ее хрупкости. В течение каждого дня этого месяца мы укрепляем свой дух и вновь учимся обуздывать свои страсти. Это благословенное время роста нашей духовности и упрочения нравственности, ибо: «Голодая целый день, человек начинает ощущать то, с чем сталкивается обездоленный и нуждающийся, он становится милосерднее и добрее по отношению к другим».

В сегодняшнем мире, вступившем в этап грандиозных перемен, мы порой поддаемся изнуряющему темпу, торопимся достичь призрачного успеха, подняться на вершины, иногда обманчивые. Да, мусульманам предписано обустраивать свою земную жизнь. Но на пути приобретения материального благосостояния люди порой теряют чувство меры. Поддаваясь греху алчности, человек думает, что обладая благами, он получает и власть, право начинать войны, повергая мир в хаос. И забывает о том, что все в руках Всевышнего, Он Властелин и Господь Миров.

Стало известно, что Большая Заповедная мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в священный для мусульман месяц поста Рамадан. Отменены даже самые важные мероприятия в связи с распространением нового коронавируса. Для сбережения здоровья верующих закрыты мусульманские храмы в Москве, в других регионах России. В случае, если в стране сохранится сложная эпидемиологическая ситуация и запрет на проведение массовых собраний будет продлен, праздничный намаз в этом году будет проводиться 24 мая в соборных мечетях городов только с участием имама, муэдзина и служащего мечети. Всем остальным мусульманам будет рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме проповедь имама местной соборной мечети и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз. Решение может быть изменено в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Нас огорчает необходимость закрыть двери мечетей. Но мы убеждены, что эта вынужденная мера, сколь длительной она не окажется — единственный способ выполнить предписание Творца беречь Его дар — нашу земную жизнь.

Сегодня долг каждого — сделать все от нас зависящее, чтобы обезопасить себя и своих близких, и верить в милость Господа миров. Ведь поистине, Он никогда не оставляет свои создания без попечения.

Аллах говорит в Священном Коране: «Мы сотворили смерть и жизнь, чтобы проверить, кто из вас совершает добрые дела».

Мусульмане помнят о том, что милость, щедрость Аллаха — безграничны, Его мудрость — превыше разумения человека. Молитва и размышления помогут нам преодолеть страх беспомощности перед сложностями кризисного времени

Находясь в вынужденной изоляции, мы не разобщены. Наши ряды сомкнуты, мусульмане знают это высокое состояние души, когда обращают свои молитвы о мире, о счастье, о Его милости к нам. Мы сообща, с душевным трепетом входим в дни Рамадана помня: «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (2: 183). Именно сдержанность и терпение должны стать главными целями, которые мы стремимся достигнуть, лишая себя еды и питья в этот месяц ради довольства Всевышнего.

Дорогие мои соотечественники! Дорогие братья и сестры! Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие! И да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение, и да будет принят наш пост и наши благие деяния.

Автор — председатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Российской Федерации

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