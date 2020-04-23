Письмена Бога: великолепие Матенадарана

23 апреля вся планета отмечает Всемирный день книг и авторского права. Традиция была провозглашена 15 ноября 1995 года на 28-й сессии ЮНЕСКО (резолюция № 3.18). «Известия» отмечают День книг виртуальной экскурсией по Матенадарану в Ереване, одному из крупнейших в мире хранилищу древних рукописей
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Перед входом посетителей встречают статуи великих армянских ученых древности, в том числе богослова Григора Татеваци и географа Анании Ширакаци
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
В Матенадаране хранится около 23 тыс. древних манускриптов и более 100 тыс. единиц архивного хранения
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Институт Матенадаран был создан на основе коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Само слово Матенадаран означает в переводе с армянского «собрание рукописей»
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
В институте занимаются не только хранением древних манускриптов, но и реставрацией редких рукописей
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Собрание Матенадарана является крупнейшей в мире коллекцией древних армянских рукописных памятников
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Маргиналии (рисунки на полях древних рукописей) представляют особый интерес для исследователей
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Считается, что начало коллекции Эчмиадзина, перешедшей затем Матенадарану, положил в V столетии создатель армянской письменности Месроп Маштоц
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Кроме рукописей, в фондах института хранится более 2 тыс. старопечатных (то есть изданных до 1800 года) книг
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
С 1940 года в печать выходит «Вестник Матенадарана» на армянском языке с резюме на русском и французском языках
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
В хранилища Матенадарана, конечно, допускают лишь серьезных исследователей, но обычная публика может посетить музей института
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