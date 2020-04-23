Письмена Бога: великолепие Матенадарана

23 апреля вся планета отмечает Всемирный день книг и авторского права. Традиция была провозглашена 15 ноября 1995 года на 28-й сессии ЮНЕСКО (резолюция № 3.18). «Известия» отмечают День книг виртуальной экскурсией по Матенадарану в Ереване, одному из крупнейших в мире хранилищу древних рукописей