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Образовательный онлайн-кинотеатр открыли для школьников Подмосковья

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Образовательный онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» создали для подмосковных школьников, их родителей и учителей. Сайт предлагает множество анимационных, игровых, научно-популярных и документальных фильмов.

Все фильмы разделили на тематические подборки. Они имеют интерактивный функционал «осмысленного просмотра». Так, зрителям предлагается ответить на вопросы о сюжете ленты.

«Подмосковье сегодня» отмечает, что проект включили в список ресурсов, рекомендованных Российской электронной школой и Министерством просвещения России. Его также отметили в администрации президента России.

Также платформа является СМИ с эксклюзивными материалами о детском кино, медиаобразовании и создании фильмов. Есть и приложение для смартфонов.

22 апреля сообщалось, что девятиклассники Московской области в этом году будут писать основной государственный экзамен только по математике и русскому языку. Экзамены будут сдавать с 9 июня по 31 июля.

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