Аэропорт Ижевска изменил график работы

В Ижевске вводится новый график работы аэропорта. Воздушная гавань будет открыта только в дневные часы.

Режим работы аэропорта уже менялся из-за сокращения пассажиропотока. Ситуация была вызвана уменьшением количества рейсов у авиакомпаний. Обновленный график утвержден до 30 апреля. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

23 апреля аэропорт будет открыт для полетов с 8 до 12 часов. 24 апреля воздушная гавань откроется в 8 часов и будет работать до 12 часов 25 апреля. 26 апреля работа продлится с 8 до 20 часов. С 27 по 30 апреля аэропорт будет открыт с 8 до 12 часов.

Авиакассы на улице Пушкинской будут работать в прежнем режиме.

Ранее об изменении режима работы сообщил аэропорт Челябинска.