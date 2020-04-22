Обработку против клещей проводят в парках и скверах Иркутска

В Иркутске в парках, рощах, скверах, на городских кладбищах и в зонах отдыха проводят противоклещевую обработку. Всего планируется обработать 38 территорий общей площадью около 600 га.

По словам замначальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства Валентины Сафоновой, одно из важнейших условий эффективной противоклещевой обработки — расчистка территории и погодные условия, поскольку выпадение осадков значительно снижает эффективность мер.

В качестве профилактики такую обработку проводят ежегодно. Препарат, который при этом используется, действует исключительно на клещей и безвреден для людей и животных. Сроки обработки устанавливаются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Иркутской области.

Так, сейчас сотрудники обрабатывают территорию рощи Синюшина Гора, а до конца апреля обработают острова Конный, Юность, парки, рощи и участки городского леса. Обработку начинают только после полного схода снега в сухую безветренную погоду при прогнозе отсутствия дождя в ближайшие дни, сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2019 году в Иркутской области выявили 329 случаев инфицирования клещевыми инфекциями. В общей сложности к медикам по поводу укуса клеща обратились 16,2 тыс. человек.