Более 2 млн россиян получат бесплатные продуктовые наборы

Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы. Их раздадут волонтёры акции #МыВместе. Она стартовала месяц назад, и организаторы готовы подвести промежуточные итоги. За это время на «горячую линию» поступило более 1,7 млн звонков. К всероссийскому движению присоединились более 88 тыс. жителей. Помощь оказывают в том числе врачам. Кроме этого, 2 тыс. волонтёров помогают в 120 медорганизациях России.