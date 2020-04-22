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Участников парада в Хабаровске вернули в места постоянной дислокации

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Участников репетиций главного парада в Хабаровске отправили к местам постоянной дислокации. Такое решение принял командующий войсками Восточного военного округа Геннадия Жидко.

Команды отправлены в воинские части, дислоцированные в Амурской и Еврейской областях, Камчатском и Приморском краях. Весь личный состав обеспечили индивидуальными средствами защиты, транспортные средства, в том числе самолеты военно-транспортной авиации, на которых уехали военнослужащие, продезинфицировали в целях профилактики коронавируса. Всех, кто участвовал в тренировках, поместили на двухнедельный карантин.

Как пишет ИА AmurMedia, на временное хранение в ВВО поставлено 450 единиц боевой техники, которые должны были участвовать в парадах Победы во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. Исключение — лишь авиационная техника, которая продолжает выполнять повседневные учебно-боевые задачи.

16 апреля президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил о необходимости перенесения подготовки к параду Победы 9 мая. Причина — риски, связанные с распространением коронавируса в России. Все праздничные мероприятия в честь Дня Победы также будут перенесены.

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