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Из квартиры в центре Москвы украли шубу, самокат и микроволновку

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Самокат, шубу и технику украли из квартиры в центре Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Садовая-Спасская, дом 3, корпус 1, неизвестный похитил из квартиры телевизор, микроволновку, музыкальную колонку, электросамокат, а также шубу, двое смарт-часов и беспроводные наушники.

Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей. Полиция начала проверку по данному факту.

16 апреля сообщалось, что неизвестный похитил сумку-кенгуру из рюкзака москвича, где находились $1,5 тыс. Уточняется, что злоумышленник также украл паспорт на имя потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

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