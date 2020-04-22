Названа дата премьеры нового сезона мультсериала «Смешарики»

Новый сезон российского мультипликационного сериала «Смешарики» выйдет 18 мая в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Об этом 21 апреля сообщается на сайте сервиса.

Новый сезон выйдет после десятилетнего перерыва и будет включать в себя 52 эпизода. Как отметила продюсер проекта Юлия Николаева, «это трогательные ироничные сюжеты о жизни, близкие и понятные детям и взрослым».

«Любопытные до всего нового Смешарики будут попадать в неожиданные ситуации или создавать их сами, в характерах персонажей зрители традиционно узнают себя», — приводит ее слова телеканал «360».

Николаева отметила, что работу над проектом продолжает большая часть команды, которая создает сериал на протяжении 17 лет».

Как напоминает сайт kp.ru, «Смешарики» с забавными Крошем, Нюшей, Барашем и другими персонажами стал одним из самых любимых мультсериалов у малышни. Его герои говорят на 50 языках в 90 странах мира. Перед премьерой, 27 апреля, выйдет и четвертый сезон анимационного проекта «Малышарики» — про младших героев вселенной «Смешариков», пишет «Газета.ру».

Мультсериал «Смешарики» впервые вышел на экраны в 2003 году. Помимо «классических» серий существуют также полнометражные мультфильмы и спин-оффы, в частности, о финансовой грамотности с участием тех же героев. По мнению директора по контенту «КиноПоиск HD» Ольги Филипук, мультфильм успел стать классикой детской анимации, его любит уже не одно поколение детей, ему доверяют родители, пишет ТАСС.

8 апреля сообщалось, что студия Disney представила в Сети первый эпизод анимационного сериала At home with Olaf, главным героем которого является снеговик Олаф. Хронометраж ролика, который доступен на официальном YouTube-канале компании, составил менее одной минуты.