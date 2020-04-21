Поддержку региональных авиакомпаний обсудили в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам поддержки авиационной отрасли республики в период сложной эпидемиологической ситуации.

«В отличие от других регионов страны для нас авиационная отрасль является одной из системообразующих и стратегически важных отраслей, составляющей основу транспортной инфраструктуры», — отметил глава региона.

Ряд предложений от правительства Якутии по поддержке региональных авиакомпаний и аэропортовых комплексов внесен на рассмотрение федеральных органов власти, сообщает ИА YakutiaMedia. Речь идет о предоставлении отсрочек по налоговым платежам. Также региональному правительству и министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено вести жесткий контроль за расходованием авиапредприятиями финансовых средств, предусмотренных в виде государственных субсидий, льготного кредитования и займов, чтобы выделенные средства строго направлялись на реализацию первоочередных задач.

«В сегодняшней ситуации ни в коем случае нельзя передвигать сроки проведения запланированных строительных работ», — резюмировал Айсен Николаев.