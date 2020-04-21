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Водитель из Курской области ожидает суда за убийство полицейского

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В Курской области перед судом предстанет 55-летний житель Суджанского района. Мужчина обвиняется в убийстве сотрудника полиции, сообщает сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, 3 августа 2019 года двое жителей города Суджи остановили на окраине села Уланок автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Они забрали у него ключи от машины и направились к городу на своем транспорте. По дороге мужчины встретили инспектора ДПС, которому рассказали о произошедшем, пишет «Курская правда».

Сотрудник полиции прибыл к остановленному автомобилю, но водителя не обнаружил. Тогда инспектор обратился к своему коллеге за помощью. Мужчина прибыл во внеслужебное время и остался ждать водителя.

Как выяснилось, владелец машины ушел домой пешком, но позже решил вернуться с ружьем на случай, если его не пустят за руль в состоянии опьянения. Увидев около машины мужчину, водитель выстрелил ему в голову, после чего сел за руль и скрылся. Полицейский от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемый был задержан на следующий день.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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