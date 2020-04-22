Материнский капитал: самые удивительные места на планете

Международный день Матери-Земли отмечает мир 22 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Учреждая этот праздник, чиновники пояснили, что такой термин в отношении планеты принят во многих странах, он отражает ее взаимосвязь с экосистемами и человеком. Подробнее о гармонии в отношениях с Землей — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/kavram
Перито-Морено — неотступающий ледник, расположенный в аргентинской части Патагонии. Время от времени он перерезает озеро Аргентино, имеющее форму буквы «Г», образуя дамбу. Не имеющая стока вода в южной части может подниматься на 30 м выше уровня основного озера, а затем ломает ледяной барьер и прорывается вниз. Это явление происходит с разной периодичностью — от одного раза в год до одного раза в 10 лет
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Фото: Getty Images/EyeEm/Risa Wicaksana
Горная дорога в Тембагапуре — районе Индонезии, в центре которого расположен одноименный город. Он был построен для рабочих, которые трудятся на месторождении Грасберг. Это крупнейший золотой рудник и третий по величине карьер по добыче меди, а также высочайший карьер в мире
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Фото: Getty Images/Orbon Alija
Чарко-де-лос-Кликос или Зеленая лагуна — озеро на Лансароте, одном из Канарских островов. Оно образовалось в кратере вулкана после мощного извержения в 1730 году. Глубина водоема едва достигает 10 м, а его воды имеют необычный ярко-зеленый цвет из-за водорослей, активно размножающихся в хорошо прогретой воде. Со стороны суши его обрамляют вулканические породы причудливой формы, а от океана его отделяет широкая полоса черного песка и гальки — пляж Эль-Гольфо
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Фото: Getty Images/Aaron McCoy
Исчигуаласто — природоохранная зона в аргентинской провинции Сан-Хуан. Здесь лучше всего сохранились все слои Триасового геологического периода, начавшегося 250 млн лет назад и продлившегося 51 млн лет. Изучение этих пород дает наилучшее представление о происхождении динозавров и некоторых млекопитающих и их эволюции
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Фото: Getty Images/Andrey Trifonov
Исландия — вулканический остров, образовавшийся на севере Атлантического океана. Почти вся его территория покрыта бескрайними лавовыми полями, а на побережьях имеется множество пляжей с черным песком, образовавшимся при размывании вулканической породы
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Фото: Getty Images/Abstract Aerial Art
Соляные пруды в заливе Шарк на западе Австралии. Залив представляет собой уникальную экосистему, основу которой составляют водоросли, покрывающие более 4 тыс. кв. км дна. Они являются главной пищей дюгоней — ближайших родственников вымерших морских коров, которых здесь насчитывается около 10 тыс.
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Фото: Getty Images/EyeEm/Natasha Brown
Каньон Антилопы в Аризоне получил свое название из-за рыже-красных стен, напоминающих окрас этого животного. Он представляет собой гигантскую щель в массиве песчаника, через которую внутрь проникает свет. Причудливой формы стены, переливающиеся разными цветами, привлекают сюда фотографов со всего мира
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Фото: Getty Images/Abstract Aerial Art
Руб-эль-Хали — самая большая пустыня в мире, занимающая треть Аравийского полуострова и охватывающая четыре страны. Дюны, которые наносятся ветром, могут достигать здесь в высоту более 200 м
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Фото: Getty Images/Mint Images - Art Wolfe
Бескрайние поля пшеницы сельскохозяйственного региона Палус в штате Вашингтон
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