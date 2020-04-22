Материнский капитал: самые удивительные места на планете

Перито-Морено — неотступающий ледник, расположенный в аргентинской части Патагонии. Время от времени он перерезает озеро Аргентино, имеющее форму буквы «Г», образуя дамбу. Не имеющая стока вода в южной части может подниматься на 30 м выше уровня основного озера, а затем ломает ледяной барьер и прорывается вниз. Это явление происходит с разной периодичностью — от одного раза в год до одного раза в 10 лет