Показательный полет: как увидеть мир глазами птиц

Зрение пернатых гораздо острее человеческого, они различают больше цветов, а объекты в их восприятии более контрастны. Кроме того, не каждый летательный аппарат, которым вынуждены пользоваться люди, чтобы подняться в воздух, позволит рассмотреть Землю во всех подробностях. Что и как можно увидеть с высоты птичьего полета — в фотогалерее «Известий». Охотник за красными червями на соленом озере Юньчэн в китайской провинции Шаньси. Его воды летом окрашиваются в разные цвета — от алого и пурпурного до фиолетового и изумрудного. Под воздействием яркого света и высокой температуры обитающие здесь одноклеточные зеленые водоросли начинают вырабатывать большое количество каротина.