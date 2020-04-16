Показательный полет: как увидеть мир глазами птиц

Зрение пернатых гораздо острее человеческого, они различают больше цветов, а объекты в их восприятии более контрастны. Кроме того, не каждый летательный аппарат, которым вынуждены пользоваться люди, чтобы подняться в воздух, позволит рассмотреть Землю во всех подробностях. Что и как можно увидеть с высоты птичьего полета — в фотогалерее «Известий». Охотник за красными червями на соленом озере Юньчэн в китайской провинции Шаньси. Его воды летом окрашиваются в разные цвета — от алого и пурпурного до фиолетового и изумрудного. Под воздействием яркого света и высокой температуры обитающие здесь одноклеточные зеленые водоросли начинают вырабатывать большое количество каротина.
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Фото: Getty Images/Frans Lemmens
Поля цветущих тюльпанов у деревни Бургервлотбург в Северной Голландии
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Фото: Getty Images/ansonmiao
Крупнейший в мире пекинский международный аэропорт «Дасин» имеет четыре взлетно-посадочные полосы, а его крыша, дизайн которой разрабатывала всемирно известная дизайнер и архитектор Заха Хадид, по площади равна 25 футбольным полям
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Фото: Getty Images/James Phillips
Человек в океане
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Фото: Getty Images/David Clapp
Намиб — прибрежная пустыня в юго-западной части Африки, самая древняя, самая сухая и самая холодная на Земле
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Искусственный риф Тангалума у берегов Австралии создан из останков затонувших кораблей. Списанные суда затопили в 1960-х, чтобы появился порт для безопасной стоянки мелких судов на якоре у побережья. Риф служит волнорезом, который защищает их от океанских штормов
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Рисовые террасы в Филиппинских Кордильерах, недалеко от города Банауэ, были вырезаны вручную более 2 тыс. лет назад и оснащены отличной ирригационной системой. Местные жители до сих пор выращивают рис на этих высокогорных полях
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Кожевенное производство в медине Феса, старейшего города Марокко. Технология выделки кожи не меняется здесь уже 1000 лет, мастера используют только натуральные вещества и работают только со шкурами тех животных, мясо которых Коран разрешает употреблять в пищу
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Десятки контейнерных поездов на терминале в Германии
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Кейар — город рыбаков в Сенегале, на побережье Атлантики. Каждый день сотни лодок приходят на берег с уловом, выгружая на пляж тонны рыбы
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