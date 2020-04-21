Военные ЗВО провели дезинфекцию в Подмосковье

В Подмосковье Военные Западного округа провели дезинфекцию 20 километров дорог, обработали прилегающую территорию 15 домов, четырёх школ и пяти детских садов на общей площади 200 тысяч квадратных метров. Военнослужащие применили спецтехнику. Такие работы прошли уже в 26 регионах, где дислоцируются войска.