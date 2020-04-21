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Нотариальным конторам в Москве разрешили работать в пандемию COVID-19

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Власти Москвы исключили нотариальные конторы из списка организаций, работа которых должна быть приостановлена на период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 21 апреля.

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«В пункте 15 приложения 3 к указу слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — сказано в документе.

Ранее из-за вынужденной приостановки деятельности консультации нотариусов сделали доступными в дистанционном режиме. Так, 2 апреля Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи, звонок по номеру бесплатный.

В ФНП отмечали, что линия будет действовать до отмены ограничений на личные приемы нотариусами граждан, а в сложившийся непростой период россиянам особенно нужна юридическая помощь.

По состоянию на 21 апреля в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились, 456 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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