Нотариальным конторам в Москве разрешили работать в пандемию COVID-19

Власти Москвы исключили нотариальные конторы из списка организаций, работа которых должна быть приостановлена на период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 21 апреля.

«В пункте 15 приложения 3 к указу слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — сказано в документе.

Ранее из-за вынужденной приостановки деятельности консультации нотариусов сделали доступными в дистанционном режиме. Так, 2 апреля Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи, звонок по номеру бесплатный.

В ФНП отмечали, что линия будет действовать до отмены ограничений на личные приемы нотариусами граждан, а в сложившийся непростой период россиянам особенно нужна юридическая помощь.

По состоянию на 21 апреля в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились, 456 пациентов скончались.

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