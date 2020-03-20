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Нотариусы объяснили идею создания реестра недееспособных лиц

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Создание в России реестра недееспособных лиц позволит снизить число конфликтов и судебных разбирательства при осуществлении сделок с имуществом. Так в Федеральной нотариальной палате (ФНП) 20 марта прокомментировали внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

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Отмечается, что в России нет единой базы данных, содержащей сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. При этом если, к примеру, покупатель квартиры не знал о недееспособности продавца, то такая сделка может быть признана ничтожной со всеми вытекающими последствиями.

«С проблемами в рамках заключения сделки может столкнуться и сам недееспособный гражданин, поскольку в силу заболевания он не способен осознавать характер сделки, оценивать выгодность или невыгодность ее условий, сопоставлять реальные последствия сделки со своими личными ожиданиями и т.д.», — пояснили в организации.

Психически больного человека могут обмануть недобросовестные лица. А из-за неполноты информации о дееспособности одной из сторон договора совершенные сделки и иные юридически значимые действия будут находиться под угрозой признания их недействительными, что в свою очередь приведет к правовым конфликтам и дополнительной нагрузке на суды.

Законопроект о создании реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограничено дееспособными, был внесен в Госдуму 19 марта. Ведение реестра планируется поручить нотариальной палате.

«Нотариат уже не раз доказал, что способен самостоятельно создавать эффективные механизмы регистрации юридически значимых сведений, роль которых многократно возрастает в условиях цифровой экономики, и Единая информационная система нотариата обеспечивает надежную базу для работы таких реестров», — отметил глава ФНП Константин Корсик.

В частности, в течение пяти лет в рамках ЕИС уже действует реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который позволяет проверить факт обременения имущества залогом и предотвратить махинации с ним. Кроме того, нотариат является поставщиком юридически важных сведений для государственных и муниципальных органов, в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

В июне 2019 года в Госдуме назвали способ противодействия краже квартир через интернет.

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