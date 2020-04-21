В Новосибирской области от пала травы пострадал мужчина. Пчеловод пытался спасти от огня свою пасеку. В результате пострадавший получил серьёзные ожоги. Стена огня сильно повредила автомобиль пчеловода. Полиция ищет поджигателя травы.