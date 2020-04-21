Трое россиян оказались на борту захваченного пиратами судна в водах Бенина

Трое россиян оказались на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, которое захватили пираты в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бенине и Того 21 апреля.

«В числе захваченных пиратами заложников находятся 3 гражданина РФ. Посольство продолжает следить за развитием ситуации с российскими моряками», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

По данным дипмиссии, пираты атаковали судно 19 апреля, когда корабль стоял в порту бенинского города Котону. Всего на борту находятся 7-8 членов экипажа, в том числе граждане РФ. На данный момент контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина.

Пираты добрались до судна на быстроходном катере. Присутствовавший на месте патрульный катер не смог помешать злоумышленникам захватить контенеровоз, пишет Benin Web TV.

По данным британского портала Dryad Global, судно шло под флагом Португалии, а на борту находятся 19 человек, 11 из которых успели скрыться в специальном помещении. Среди членов экипажа, помимо россиян, могут быть граждане Украины, Болгарии и Филиппин.

ТАСС пишет об 11 членах экипажа, восемь из которых удерживаются в заложниках. С пиратами ведутся переговоры, об их требованиях пока ничего неизвестно, сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе российского посольства Александр Чистяков.