В РФ резко возросли продажи мыла и средств для уборки

В России резко возросли продажи мыла и средств для уборки. Рост спроса на жидкости для мытья полов составил 98%, на влажные салфетки — 51%. Продажи антисептиков выросли на 2703%. Эти цифры касаются онлайн-продаж: в стационарных магазинах стали, наоборот, покупать меньше. Эксперты отмечают, что если в начале пандемии россияне создавали запасы продуктов, то теперь они закупаются средствами для поддержания чистоты. Схожая тенденция наблюдалась и во многих других странах, это связано с глобальными изменениями привычек покупателей на фоне распространения коронавируса.