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Перевозившая пациента машина скорой помощи загорелась в Томске

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В Томске сгорел автомобиль скорой помощи. Машина везла пациента, направленного на госпитализацию в районную больницу.

Инцидент произошел в поселке Светлом. На момент возгорания в автомобиле находились водитель, фельдшер и пациент. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь автомобиль, сообщает РИА «Томск».

Пациента удалось своевременно эвакуировать из машины, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Известно, что автомобиль скорой помощи «УАЗ» был выпущен в 2013 году. Утром перед пожаром он прошел ежедневный предрейсовый технический осмотр.

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