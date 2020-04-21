Перевозившая пациента машина скорой помощи загорелась в Томске

В Томске сгорел автомобиль скорой помощи. Машина везла пациента, направленного на госпитализацию в районную больницу.

Инцидент произошел в поселке Светлом. На момент возгорания в автомобиле находились водитель, фельдшер и пациент. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь автомобиль, сообщает РИА «Томск».

Пациента удалось своевременно эвакуировать из машины, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Известно, что автомобиль скорой помощи «УАЗ» был выпущен в 2013 году. Утром перед пожаром он прошел ежедневный предрейсовый технический осмотр.