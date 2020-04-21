Загитова опустилась на восьмое место в международном рейтинге фигуристок

Российская фигуристка Алина Загитова опустилась с третьего места на восьмое в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) среди женщин от 20 апреля.

Такие изменения могут быть связаны с тем, что Загитова неудачно выступила на серии Гран-при, а также пропустила чемпионат Европы, который проходил в Австрии.

В настоящее время третью строчку рейтинга занимает российская спортсменка Анна Щербакова. Кроме того, в топ-10 также есть россиянки Александра Трусова, Алена Косторная и Софья Самодурова.

Российская фигуристка Евгения Медведева находится на 13-й строчке рейтинга.

13 декабря 2019 года Загитова сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при. Взять золото чемпионата мира в год Олимпиады-2018 ей не удалось, недостающий титул она завоевала только в конце сезона-2018/19.