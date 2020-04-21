Цена нефти WTI поднялась выше $21 за баррель

Стоимость июньского фьючерса нефти WTI выросла до $21,41 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом во вторник, 21 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как пишет ТАСС, на 07:54 мск стоимость нефти этой марки показала рост в 4,8%.

При этом стоимость нефти марки Brent показала снижение на 0,82% и достигла отметки в $25,36 за баррель.

Ранее в понедельни цена майских фьючерсов на WTI, по данным торгов на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) на 03:07 мск, увеличилась на 160% и достигла $2,21 за баррель, преодолев нулевой порог.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории США упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ее стоимость снизилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал такое падение нефти WTI, краткосрочным явлением, вызванным финансовым давлением. Он также заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.

Американский финансист Хосе Карабайо, в свою очередь, объяснил произошедшее на торгах 20 апреля ожиданием рынков сокращения спроса в мае. В связи с тем что они торгуют фьючерсными контрактами, они заранее готовятся к этому.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.