Прямой эфир

Цена нефти WTI поднялась выше $21 за баррель

0
Фото: REUTERS/Nick Oxford
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость июньского фьючерса нефти WTI выросла до $21,41 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом во вторник, 21 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI
Аналитики не исключают Brent по $10, а доллар по 90 рублей, но ненадолго

Как пишет ТАСС, на 07:54 мск стоимость нефти этой марки показала рост в 4,8%.

При этом стоимость нефти марки Brent показала снижение на 0,82% и достигла отметки в $25,36 за баррель.

Ранее в понедельни цена майских фьючерсов на WTI, по данным торгов на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) на 03:07 мск, увеличилась на 160% и достигла $2,21 за баррель, преодолев нулевой порог.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории США упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ее стоимость снизилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал такое падение нефти WTI, краткосрочным явлением, вызванным финансовым давлением. Он также заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.

Американский финансист Хосе Карабайо, в свою очередь, объяснил произошедшее на торгах 20 апреля ожиданием рынков сокращения спроса в мае. В связи с тем что они торгуют фьючерсными контрактами, они заранее готовятся к этому.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аналитики рассказали о стоимости валюты после обвалов котировок WTI
Трамп заявил о намерении заполнить резервы США из-за цен на нефть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020