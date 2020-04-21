Роспотребнадзор призвал следить за цифровым контентом для детей на самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей следить за качеством цифрового контента для детей. Об этом 21 апреля сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, современные дети являются самой многочисленной (22,6 млн) и самой медийно активной части социума.

«Современные дети родились и растут в домах, где зачастую есть два телевизора, планшет, смартфон, доступ в интернет, компьютер или ноутбук, игровая приставка и многое другое. Дети являются потребителями самых разных типов контента: телевидение, книги, журналы, брошюры, игры, музыка, кино, мультфильмы», — приводит слова специалистов агентство городских новостей «Москва».

В этой связи в ведомстве сочли необходимым обращать внимание, какой именно медиаконтент потребляют дети. С особым вниманием эксперты призвали отнестись к играм, игрушкам и медиаактивностям, которые эксплуатируют детский азарт. В частности, речь идет о компьютерных играх с покупками и пожертвованиях, а также о детских казино. В Роспотребназоре предупредили, что если к приложениям привязаны банковские карты, то дети смогут купить и установить почти любой контент, включая имеющий ограничения по возрасту.

Кроме этого, в ведомстве призвали в период самоизоляции помнить о правилах безопасности при организации личного пространства и досуга ребенка. Так, детям не следует позволять играть с мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить, пишет «Москва 24». В противном случае необходимо вызвать скорую помощь. Кроме того, родителям напомнили об опасности переворачивающейся мебели.

8 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор дал советы по организации места школьника на удаленке. В частности, место следует организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 см.