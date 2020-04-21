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Роспотребнадзор призвал следить за цифровым контентом для детей на самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей следить за качеством цифрового контента для детей. Об этом 21 апреля сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, современные дети являются самой многочисленной (22,6 млн) и самой медийно активной части социума.

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«Современные дети родились и растут в домах, где зачастую есть два телевизора, планшет, смартфон, доступ в интернет, компьютер или ноутбук, игровая приставка и многое другое. Дети являются потребителями самых разных типов контента: телевидение, книги, журналы, брошюры, игры, музыка, кино, мультфильмы», — приводит слова специалистов агентство городских новостей «Москва».

В этой связи в ведомстве сочли необходимым обращать внимание, какой именно медиаконтент потребляют дети. С особым вниманием эксперты призвали отнестись к играм, игрушкам и медиаактивностям, которые эксплуатируют детский азарт. В частности, речь идет о компьютерных играх с покупками и пожертвованиях, а также о детских казино. В Роспотребназоре предупредили, что если к приложениям привязаны банковские карты, то дети смогут купить и установить почти любой контент, включая имеющий ограничения по возрасту.

Кроме этого, в ведомстве призвали в период самоизоляции помнить о правилах безопасности при организации личного пространства и досуга ребенка. Так, детям не следует позволять играть с мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить, пишет «Москва 24». В противном случае необходимо вызвать скорую помощь. Кроме того, родителям напомнили об опасности переворачивающейся мебели.

8 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор дал советы по организации места школьника на удаленке. В частности, место следует организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 см.

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