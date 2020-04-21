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Ученые назвали страны с распространением самых опасных штаммов SARS-CoV-2

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Фото: TASS/Zuma
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Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, может протекать тяжелее или легче в зависимости от штамма возбудителя. Такой вывод сделали ученые из Чжэцзянского университета Китая.

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В рамках своих исследований они взяли образцы 11 случайных инфицированных пациентов из Ханчжоу и изучили мутацию коронавируса. Они смогли определить, как быстро разные штаммы проникают в клетки организма и уничтожают их.

Авторы исследования утверждают, что наиболее агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем их слабые собратья. При этом ученые уверены, что агрессивность штамма вируса не влияет на риск летального исхода.

Согласно препринту работы ученых, наиболее агрессивные штаммы коронавируса, найденные у тестируемых пациентов, были обнаружены и у больных в Италии и Испании. При этом наименее активными, но чаще встречающимися, оказались штаммы вируса, выявленные в США, пишет «РИА Новости» во вторник, 21 апреля.

Вместе с этим газета The HIll писала 9 апреля, что генетик из Медицинской школы Икан Харма ван Бакела выразил уверенность в европейском, а не азиатском происхождении штамма коронавируса, выявленного у зараженных в Нью-Йорке.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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