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Один из двух автовокзалов Тамбова закроют на неопределенный срок

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В Тамбове с 24 апреля будет приостановлена деятельность автовокзала на улице Киквидзе. Это решение объясняется снижением пассажиропотока, которое произошло из-за введения дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Вся нагрузка по перевозке пассажиров по всем внутриобластным и межрегиональным маршрутам перейдет на автовокзал «Северный». Как сообщают в региональном управлении транспорта и автомобильных дорог, это временная мера, которая будет действовать до стабилизации эпидситуации. В настоящее время проводится подготовка к организации перевозок пассажиров, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как стало известно в начале апреля, из Тамбова в Москву станет следовать меньше поездов. В качестве меры борьбы с распространением коронавируса временно прекращают работу большинство внутригосударственных маршрутов. Поезд № 45 Тамбов–Москва, который считается самым «ходовым» среди тамбовчан, с 9 по 23 апреля отменен по нечетным числам. Этот рейс не будет курсировать и в некоторые дни мая, июня, июля и августа.

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