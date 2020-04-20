Российский самолёт не пустил шпиона США к объектам в Сирии
Российский истребитель заставил американский самолёт-разведчик развернуться, так и не долетев до наших военных объектов в Сирии. На перехват был поднят истребитель ВКС России. P-8A Poseidon сменил курс, не дожидаясь приближения СУ-35С.
Российский истребитель заставил американский самолёт-разведчик развернуться, так и не долетев до наших военных объектов в Сирии. На перехват был поднят истребитель ВКС России. P-8A Poseidon сменил курс, не дожидаясь приближения СУ-35С.