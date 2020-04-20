Эксперты оценили влияние самоизоляции на общество

Виртуальное общение в будущем станет более ценным. Эксперты спрогнозировали, как самоизоляция изменит общество. Общение в Сети перестанут считать незначительным. Психологи считают, что многие пересмотрят свои дружественные связи. Экономисты уверены, что бизнес найдёт новые форматы работы.