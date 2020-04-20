Еврокомиссар оценил объем необходимой для экономики ЕС помощи в €1,5 трлн

ЕС для преодоления последствий пандемии потребуется €1,5 трлн. Еврокомиссар по вопросам экономики оценил объем ущерба от пандемии. Ранее Еврогруппа представила план помощи ценой €500 млрд. Запланирована поддержка здравоохранения, малого и среднего бизнеса. Еврокомиссар сравнил ситуацию в экономике с послевоенной. По прогнозу МВФ, ВВП Европы в 2020 году упадет на 7,5%.