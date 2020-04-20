В России снизилось количество выдаваемых кредитов

Россиянам стали реже одобрять потребительские кредиты на фоне ограничений из-за коронавируса. В марте число выданных займов упало на 15% по сравнению с прошлым годом. В первые две недели апреля одобрено не больше трети заявок. Чаще всего отказывают заемщикам из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, например таксистам. Центробанк уже принимает меры для того, чтобы кредиты стали доступнее. Так, предприниматели могут получить льготный заем по сниженной ставке до 8,5%.