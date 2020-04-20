В Ростове-на-Дону вводят пропускной режим

Сегодня в Ростове-на-Дону начнут оформлять пропуска для передвижений по городу. Горожанам необходимо успеть сделать бумаги за два дня. Пропускной режим в Ростове начнет действовать с 23 апреля. Разрешения будут проверять как на въезде в город, так и при перемещении внутри него. Пропуска смогут получить горожане, которые продолжают ездить на работу. Документы будут действительным только при предъявлении паспорта.