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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

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Фото: Камчатский научный центр
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5–5,5 км. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 апреля на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

«Согласно спутниковым данным, парогазовый пар, содержащий некоторое количество пепла, простирается примерно на 265 км к юго-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжается умеренное извержение вулкана, поэтому взрывы пепла могут произойти в любой момент на высоте около 5,5 км, подчеркивают сейсмологи.

Извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана Ключевской началось в ноябре 2019 года. Выбросы раскаленного материала произошли после трехлетнего молчания вулкана.

В последние месяцы перед извержением специалисты наблюдали возрастающее вулканическое дрожание и отмечали редкие выбросы пепла из вулкана. За два дня до начала извержения на Камчатке был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,5.

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