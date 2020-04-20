Итальянки сыграли в теннис на соседних крышах

Итальянские теннисистки сыграли партию... на крышах. Виттория Оливери и Карола Пессина рассказали, что тренеры присылают им задания для занятий дома, но им этого мало. Девушки очень соскучились по площадке и выбрали в качестве корта крыши соседних домов.