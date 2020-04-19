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Путин поздравил россиян с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи.

Глава государства поблагодарил тех, кто помогает нуждающимся, а также отметил, что страна преодолеет все трудности.

«В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, — коронавирусной инфекцией. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть. Здоровая сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран. Активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами», — подчеркнул российский лидер.

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