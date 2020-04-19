В МЧС дали советы по мытью овощей и фруктов в условиях эпидемии

В МЧС дали советы по профилактике коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали, как правильно обрабатывать продукты перед употреблением.

В первую очередь мыть овощи и фрукты нужно чистыми руками, предварительно обработанными мылом в течение как минимум 20 секунд. Стол на кухне, куда выкладываются продукты, тоже лучше протереть.

Огурцы, помидоры, зелень необходимо держать в воде 10–15 минут. Затем овощи следует помыть с нейтральным моющим средством. Товары в упаковках тоже можно ополоснуть с мылом.