Трамп высказался об отношениях России и США

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией, несмотря на введенные против нее санкции.

В частности, американский лидер сообщил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, и добавил, что у него «получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+».