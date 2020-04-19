Российский танк Т-14 на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Да, совершенно верно, они (танки. — Ред.) были в Сирии. В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» в воскресенье, 19 апреля.

По словам Мантурова, уже есть предварительные заявки на экспорт Т-14, однако поставлять за границу его смогут только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.

22 марта две российские боевые машины — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» оказались в рейтинге лучших танков американского военного журнала Military Watch Magazine.

В декабре сообщалось, что военные завершили предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15, построенной на платформе «Армата».

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.