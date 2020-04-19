Путин назвал естественным объединение усилий постсоветских республик

Объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер отметил, что это отлично понимают западные партнеры, которые чинят препятствия для более глубокой интеграции на постсоветском пространстве.

«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — сказал глава государства.

По его словам, «здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать».

Как отмечается на сайте «Вести.Ру», небольшое интервью с главой государства было записано еще в октябре прошлого года, но в эфире данный отрывок показали впервые 19 апреля.

21 февраля правительство подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана. Кроме этого, в законопроекте сокращен срок получения гражданства РФ после вступления в брак с россиянином или россиянкой с трех лет до одного года.

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, такое решение позволит сблизить представителей тех народов, которые проживают на постсоветском пространстве.