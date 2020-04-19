Прямой эфир

Путин назвал естественным объединение усилий постсоветских республик

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны
Бывшие союзные республики теряют миллионы людей из-за вымирания и массовой миграции

Российский лидер отметил, что это отлично понимают западные партнеры, которые чинят препятствия для более глубокой интеграции на постсоветском пространстве.

«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — сказал глава государства.

По его словам, «здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать».

Как отмечается на сайте «Вести.Ру», небольшое интервью с главой государства было записано еще в октябре прошлого года, но в эфире данный отрывок показали впервые 19 апреля.

21 февраля правительство подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана. Кроме этого, в законопроекте сокращен срок получения гражданства РФ после вступления в брак с россиянином или россиянкой с трех лет до одного года.

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, такое решение позволит сблизить представителей тех народов, которые проживают на постсоветском пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Судья Конституционного суда призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Помпео завершил поездку по экс-республикам СССР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020