Минздрав разрешил лечить COVID-19 препаратом из Китая

Министерство здравоохранения России разрешило лечить COVID-19 незарегистрированным препаратом из Китая. «Гидроксихлорохин» — это противомалярийный препарат, он вызывает гибель эритроцитарных форм всех видов паразитов. Клинически доказана его иммунодепрессивная и противовоспалительная активность. Лекарство поставлено в Россию из Китая на безвозмездной основе, привезли чуть менее 69 тыс. упаковок. Эффективность и безопасность препарата поручили вести Росздравнадзору.