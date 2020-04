Астронавт NASA рассказала о своем отношении к пандемии COVID-19

Американский астронавт Джессика Меир рассказала в Twitter о произошедших изменениях на Земле из-за пандемии коронавируса после своего возвращения из полугодичной миссии на Международной космической станции (МКС).

«Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей», — написала Меир в своем микроблоге, поблагодарив всех участников экспедиции после благополучного приземления на Землю.

Quite a ride home from @Space_Station today - my profound gratitude to all those that shaped #TheJourney. Thank you! We’ve returned to a different planet, but it remains a spectacular one. pic.twitter.com/3aoRmlXYkq