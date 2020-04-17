Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют на 30 млрд рублей
На совещании по вопросам развития строительной отрасли президент России Владимир Путин поручил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Средства будут направлены на достройку незавершенных домов.
На совещании по вопросам развития строительной отрасли президент России Владимир Путин поручил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Средства будут направлены на достройку незавершенных домов.