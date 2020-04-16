Следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова

Задержание адвоката Александра Вершинина не связано с делом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил адвокат Абызова Александр Аснис.

«Следственные действия, которые проводятся с адвокатом Вершининым, никак не связаны с делом Михаила Абызова», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве следователи задержали Александра Вершинина по подозрению в мошенничестве. По словам источников, суд в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения.

Вершинин в разные годы был одним из защитников осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, представлял интересы майора полиции Дениса Евсюкова.