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СМИ узнали о задержании адвоката бывшего министра Абызова

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Фото: advokat-rating.ru
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Следователи задержали в Москве Александра Вершинина — адвоката, представляющего интересы бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил в четверг, 16 апреля, источник в правоохранительных органах.

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Вершинин, по данным ТАСС, задержан по подозрению в мошенничестве в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

По данным другого источника, с адвокатом уже ведутся следственные действия, он находится на допросе. Суд в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечения. Связаться с адвокатом Абызова не удалось.

Вершинин в разные годы был одним из защитников осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, представлял интересы майора полиции Дениса Евсюкова.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество».

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.

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