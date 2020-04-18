Свободный кислород: куда ехать после пандемии

День всемирного наследия в этом году пройдет в особом режиме. Каждый год 18 апреля исторические здания и архитектурные комплексы, которые в обычные дни закрыты для посещения, открывают свои двери для всех любопытствующих, многие музеи работают для посетителей бесплатно. В связи с пандемией все перемещения по миру запрещены, однако это не мешает наметить будущие маршруты. Один из них — к Эль-Хазне, набатейскому храму эпохи эллинизма в Петре. Самые интересные объекты, к которым не иссякают потоки туристов, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Paul Williams
Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение в английском графстве Уилтшир, один из самых знаменитых памятников в мире. Создание сооружения началось в XXX веке до н.э., а его назначение до сих пор служит предметом научных споров. Некоторые ученые считали его гигантской обсерваторией, другие — территорией для захоронений, кто-то местом проведения культовых обрядов
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Соловецкий монастырь основан в 1436 году на одноименном острове в Белом море. В 1967 году здесь был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, крупнейший в России и известный во всем мире
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Фото: Getty Images/tolstnev
Байкал — озеро тектонического происхождения в Сибири, самое глубокое на планете, крупнейший резервуар пресной воды. Отличается уникальным разнообразием флоры и фауны, большинство представителей которых являются эндемиками
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Фото: Getty Images/Balate Dorin
Альберобелло — итальянский город, прославившийся во всем мире благодаря уникальным сооружениям. Труллы — дома с коническими крышами, старейшим из которых более 400 лет. Один жилой комплекс может иметь несколько крыш, под каждой из них — комната. Если вынуть из крыши один камень — она полностью разваливается. Такая конструкция появилась в связи с особенностями местного законодательства — жилища строились нелегально, поэтому на случай проверки необходимо было их быстро разобрать
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Шахи Зинда — средневековый ансамбль мавзолеев в узбекском Самарканде, которые пристраивались друг к другу начиная с XI века. Ансамбль вместе с культурными напластованиями древнего городища Афрасиаба отражает почти 25-вековую историю города
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Моаи — каменные статуи на острове Пасхи в Тихом океане. Считается, что они были изготовлены аборигенами в XIII–XVI веках. Каким образом создавались статуи и как их перемещали по острову, долгое время оставалось загадкой, пока туземцы не раскрыли все секреты, добавив, что их учили этому с детства, но уже несколько столетий этим никто не занимается
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Шибам — старейший город небоскребов в мире, расположенный в Йемене. Он был построен около 2 тыс. лет назад в долине высохшей реки Хадрамаут. Для защиты от набегов бедуинов город был обнесен стеной, а зажатые в ее пределах здания начали расти вверх. Глиняные дома высотой в несколько десятков метров располагаются таким образом, чтобы каждое из них получало равное количество солнечного света
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Фото: Getty Images/Sasithorn Phuapankasemsuk
Мон-Сен-Мишель — остров-крепость во французской Нормандии. Город на скале был основан в 709 году, в настоящее время в нем проживает несколько десятков человек. На вершине скалы расположено аббатство, построенное в XI–XVI веках. Остров является одним из самых известных туристических объектов в мире — кроме исторических памятников и живописных видов здесь можно наблюдать уникальное природное явление — сильнейшие приливы и отливы
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Фото: Getty Images/EyeEm/James Ronan
Плитвицкие озера — национальный парк в Хорватии. Десятки озер, расположенных каскадом, окружают буковые и хвойные леса, в которых обитают медведи, волки, лесные коты, косули, множество видов редких птиц. Воды реки Корана, которые текут сквозь известняк, каждый год образуют новые плотины и водопады
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