Свободный кислород: куда ехать после пандемии

День всемирного наследия в этом году пройдет в особом режиме. Каждый год 18 апреля исторические здания и архитектурные комплексы, которые в обычные дни закрыты для посещения, открывают свои двери для всех любопытствующих, многие музеи работают для посетителей бесплатно. В связи с пандемией все перемещения по миру запрещены, однако это не мешает наметить будущие маршруты. Один из них — к Эль-Хазне, набатейскому храму эпохи эллинизма в Петре. Самые интересные объекты, к которым не иссякают потоки туристов, — в фотогалерее «Известий»