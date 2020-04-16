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Обновленные составы для экспресса Севастополь–Евпатория прибыли в Крым

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В Крым доставлены два обновлённых электропоезда серии ЭД4М, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться на новом экспресс-маршруте Севастополь–Евпатория. Об этом информирует пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

«Эксплуатация электропоезда серии ЭД4М планируется на электрифицированных линиях, что позволит обеспечить перевозки на новом экспресс-маршруте Севастополь–Евпатория с остановками на станциях Бахчисарай, Симферополь, Саки», — пояснили в пресс-службе.

Технические характеристики позволяют развивать скорость до 120 км/ч. Общая вместимость поездов — 1936 мест, из них сидячих мест — 624. Во всех вагонах имеется система микроклимата, а в головных вагонах расположены просторные биотуалеты, передает Крыминформ.

Экспресс между Севастополем и Евпаторией должны были запустить с 11 апреля. По последним данным, обновленный подвижной состав начнет работу на этом направлении после нормализации эпидемиологической ситуации. Ранее Крымская железная дорога сократила количество поездов пригородного сообщения, в том числе те, что курсируют между Симферополем и Севастополем.

Маршрут Севастополь–Евпатория призван повысить транспортную доступность аэропорта в Симферополе. Три рейса туда и обратно будут выполняться каждый день. Стоимость билета в один конец составит около 250 рублей. Время общего пути — 2 часа 40 минут. Это на 30 минут быстрее времени, с которым обычная электричка идет от Севастополя до Симферополя, и на 27 минут — от Евпатории до Симферополя.

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