Экспресс запустят между Севастополем и Евпаторией

Между Севастополем и Евпаторией с апреля 2020 года запустят поезд-экспресс. Электричка будет ходить с остановками в Симферополе, Бахчисарае и Саках.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на Южную пригородную пассажирскую компанию, по этому направлению будут курсировать два комфортабельных поезда. Маршрут Севастополь–Евпатория станет восьмым по счету в расписании пассажирской компании. Он призван повысить транспортную доступность аэропорта в Симферополе.

Три рейса туда и обратно будут выполняться каждый день. Стоимость билета в один конец — около 250 рублей. Время общего пути — 2 часа 40 минут. Это на 30 минут быстрее времени, с которым обычная электричка идет от Севастополя до Симферополя, и на 27 минут — от Евпатории до Симферополя.