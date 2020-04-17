Нынешняя ситуация в мире дает беспрецедентные возможности. Именно сегодня нужно принимать максимально оперативные и смелые решения. Пока мировая экономика замерла в ожидании последствий пандемии, у технологических компаний есть возможность подготовиться к последующей экспансии. И здесь главная задача государства — приложить все усилия для ускорения развития привлекательности венчурной экосистемы для всех участников рынка.

Глобальный карантин уже меняет наши социальные привычки и рушит стереотипы. Но наиболее революционные перемены, на мой взгляд, ждут нас в плоскости отношений государства и бизнеса. В новых условиях им, вероятно, предстоит найти иную модель взаимодействия, выработав совершенно новые механизмы ответственности.

Вопрос о том, где найти новые точки роста, которые помогут быстрее восстановить экономику, становится ключевым.

Одним из таких драйверов должен стать венчурный рынок. Именно здесь рождаются прорывные идеи, способные менять целые индустрии. Мы видим, как «удаленка» повлияла на многие отрасли, прежде всего на сферу услуг и торговлю. В России в этих секторах заняты миллионы людей. Во-первых, когда пандемия пройдет, новые технологии смогут помочь этим предприятиям быстро возобновить операции, а некоторым и вовсе перезапуститься. Во-вторых, как показывает мировой опыт, сектор высоких технологий оживает от потрясений быстрее, чем традиционные отрасли, что может стать существенным ускорителем для экономики страны.

Так, например, было во время кризиса 2008 года. Несмотря на то что с тех пор уже прошло 12 лет, опыт, который мы тогда получили, по-прежнему актуален. Перед лицом экономических трудностей конкуренция постепенно смещается с уже существующих рынков в новые ниши, которые только формируются, в расчете на возможность быстро вырастить сильного игрока с амбициями глобального лидерства. И в этом процессе не стоит недооценивать возможный вклад государств в развитие технологичных отраслей экономики.

После прошлого кризиса правительства западных стран стали активнее вкладывать миллиарды долларов в развитие науки и технологий. В Германии стартовала программа High-Tech Strategy 2020, в Великобритании была обновлена промышленная госстратегия (Industry Strategy), которая ставит целью вывести страну на первое место по эффективности использования данных, искусственного интеллекта и IT. Но самую большую господдержку получил высокотехнологичный бизнес Китая. Уже осенью 2008 года Госсовет КНР принял пакет мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса. Госинвестиции объемом в $586 млрд пошли в том числе на ускоренную разработку и внедрение научно-технических инноваций.

2008 год также принес изменения и новые возможности в Россию. Мы видим, как внутренняя политика в области технологий начала перестраиваться в соответствии с глобальными трендами. И хотя российский венчурный рынок еще слишком молод, правительство и институты развития сделали многое для того, чтобы в стране начала успешно развиваться инновационная экосистема. Например, с 2008 года Российская венчурная компания (РВК) создала почти 30 новых фондов с суммарным объемом около 70 млрд рублей, что несомненно способствовало росту рынка более чем в восемь раз. За это время фонды РВК профинансировали почти 300 инновационных компаний, часть из которых успешно работает не только внутри страны, но и активно конкурирует на глобальных рынках. На сегодня их совокупная экспортная выручка составляет 18 млрд рублей. Среди таких компаний есть и безусловные лидеры в своих нишах.

Анализ развития венчурного рынка в России говорит о том, что в стране последовательно складывается качественная инновационная система с понятными правилами игры, инфраструктурой, сообществом венчурных предпринимателей. Также эти факторы указывают на то, что инновационная отрасль находится на этапе развития и адаптации к макроэкономическому контексту: эволюционирует законодательное поле, активно расширяется инфраструктурное покрытие, венчурные предприниматели становятся более востребованными.

Все это в России есть, в том числе благодаря существенной работе, которую каждый день делают государственные институты развития. Именно они стали значимыми популяризаторами венчурного предпринимательства. Причем эти институты формируют не только общественное мнение, но и внедряют его в государственную повестку.

Пока глобальная экономика замерла в ожидании последствий пандемии, российские технологические компании замерли в ожидании действий правительства. И здесь главная задача государства — наращивать вовлечение в сектор и адаптировать лучшие международные практики.

Сегодня наиболее прогрессивные меры представлены правительствами Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и нескольких других государств. Но для того, чтобы реализовать все эти возможности, необходимо системно корректировать госстратегию совместно с игроками венчурного рынка — технологическими предпринимателями, фондами прямых и венчурных инвестиций, институтами развития. Хорошей инициативой может стать расширение практики создания фондов со смешанным капиталом, где бизнес будет выступать равноправным партнером.

Вместе с тем, правительство может активнее брать на себя роль катализатора инвестиционного рынка, создавать определенные условия, то есть адаптировать российское законодательство к тем реалиям, в которых живет глобальный венчурный рынок, делать процедуры менее бюрократическими, помогать отечественным стартапам развивать международные связи, привлекать лучшие мировые практики и экспертизу.

Многое из того, что я перечислил, уже делается. Взять хотя бы поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике», одобренные правительством в начале марта. Они дают венчурным предпринимателям право на риск. Важным событием для рынка стала также встреча Владимира Путина с представителями крупнейших международных венчурных фондов с российскими корнями, где обсуждался вопрос расширения пула корпоративных фондов. Эти сигналы говорят о том, что государство внимательно относится к венчурной индустрии, понимает глобальные тренды и стремится к тому, чтобы экосистема росла и развивалась. Главное теперь — это скорость решений.

Автор — руководитель практики по оказанию услуг технологичным компаниям и венчурным фондам PwC в России

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