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Более 2 тыс. книг привезут в библиотеки подтопленного Приангарья

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В библиотеки пострадавших от паводков в 2019 году районов Иркутской области доставят 2,5 тыс. книг. Издания уже привезли из Москвы в Иркутскую областную библиотеку имени Молчанова-Сибирского.

Как рассказал ИА IrkutskMedia замминистра культуры и архивов области Руслан Дячук, книги предназначены для восстановления фондов 10 библиотек области, которые пострадали от наводнения летом прошлого года. Они были практически полностью уничтожены в селах Алыгджер, Катарбей, в поселках Евдокимовский и Октябрьский.

Литературу собирали жители Москвы, ее также предоставили из обменно-резервного фонда ГБУК Москвы «Центральная городская деловая библиотека». Это издания для детей, справочники, энциклопедии, современная и классическая художественная литература зарубежных и российских авторов, книги по самообразованию.

Теперь специалисты иркутской библиотеки должны составить список поступивших книг и направить его во все пострадавшие библиотеки, чтобы сотрудники выбрали нужные для своих учреждений экземпляры. После того как эпидемическая ситуация стабилизируется, их доставят в пострадавшие районы.

Агентство отмечает, что это не первая помощь пострадавшим библиотекам Приангарья. Неравнодушные жители страны уже собрали более 10 тыс. книг. Также в 2020 году из областного бюджета выделили более 12 млн рублей на покупку книжной продукции, учебных и методических пособий для библиотек из зон подтопления.

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