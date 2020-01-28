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Пострадавшие от наводнения дороги и мост восстановят в Приангарье

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В Иркутской области в 2020 году восстановят 12 км автодорог и мост, которые пострадали во время наводнения летом прошлого года. Об этом и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина рассказала на заседании комиссии по ЧС, которое состоялось под руководством врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства области, в этом году планируется отремонтировать мост регионального значения через реку Алка в селе Уян Куйтунского района, а также 12 км дорог. На эти цели из федерального бюджета направят 246,7 млн рублей.

На ремонт автодорог и мостов в Кирейском, Зулумайском муниципальных образованиях, Куйтунском районе и в Байкальске направят 355,5 млн рублей. Работы планируется завершить в 2021 году.

По словам Свиркиной, всего во время наводнения на дорогах регионального значения были повреждены 54,9 км покрытия, 19 мостов и 34 водопропускные трубы. На дорогах местного значения — 88,2 км покрытия, 21 мост и 52 водопропускные трубы. Полностью завершить восстановительные работы планируется за три года.

Ранее в декабре временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство ликвидирует последствия паводка в регионе к сентябрю 2022 года.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Тулун и Нижнеудинск.

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