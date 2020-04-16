Ремонт дорог и мостов РФ продолжается даже в пандемию

Росавтодор следует графику строительства и ремонта автомобильных трасс по всей России, несмотря на борьбу с распространением коронавируса в стране. В ближайшие три года, с учетом нынешнего, планируется капитально отремонтировать и расширить с двух до четырех полос почти 600 км федеральных и региональных дорог в 23 регионах страны. За этот же срок будут реконструированы более 100 мостов и путепроводов общей протяженностью свыше 6 км в 44 регионах. Общая стоимость работ составит почти 100 млрд рублей. Часть этой суммы покроют средства от государственной системы «Платон», которые будут собраны в ближайшие три года.